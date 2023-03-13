Романовъ Семенъ
Место рожденияМихайловка
Дата рождения24.05.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1864
Отец: Романовъ Степанъ
Мать: Романова Ирина
Михайловка
Бракосочетание
31.01.1883
Жена: Романова Олимпиада
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1888
Сын: Романовъ Сергей
Мать ребёнка: Романова Олимпиада
Михайловка
Рождение ребёнка
20.05.1892
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Романова Олимпиада
Рождение ребёнка
05.06.1894
Дочь: Романова Акулина
Мать ребёнка: Романова Олимпиада
Рождение ребёнка
24.01.1907
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Романова Олимпиада
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романовъ Василий
Мать ребёнка: Романова Олимпиада