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Романовъ Семенъ

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

24.05.1864

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1864

Отец: Романовъ Степанъ

Мать: Романова Ирина

Михайловка
Бракосочетание
31.01.1883

Жена: Романова Олимпиада

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1888

Сын: Романовъ Сергей

Мать ребёнка: Романова Олимпиада

Михайловка
Рождение ребёнка
20.05.1892

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Романова Олимпиада

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
05.06.1894

Дочь: Романова Акулина

Мать ребёнка: Романова Олимпиада

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
24.01.1907

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Романова Олимпиада

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романовъ Василий

Мать ребёнка: Романова Олимпиада

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