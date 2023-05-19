Романова (Сорокина) Олимпиада
Место рождения
Дата рождения15.07.1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1865
Отец: Сорокинъ Степанъ
Мать: Сорокина Агрипина
Бракосочетание
31.01.1883
Муж: Романовъ Семенъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1888
Сын: Романовъ Сергей
Отец ребёнка: Романовъ Семенъ
Михайловка
Рождение ребёнка
20.05.1892
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Романовъ Семенъ
Рождение ребёнка
05.06.1894
Дочь: Романова Акулина
Отец ребёнка: Романовъ Семенъ
Рождение ребёнка
24.01.1907
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Романовъ Семенъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романовъ Василий
Отец ребёнка: Романовъ Семенъ