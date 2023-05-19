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Романова (Сорокина) Олимпиада

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.07.1865

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1865

Отец: Сорокинъ Степанъ

Мать: Сорокина Агрипина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1883

Муж: Романовъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1888

Сын: Романовъ Сергей

Отец ребёнка: Романовъ Семенъ

Михайловка
Рождение ребёнка
20.05.1892

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Романовъ Семенъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
05.06.1894

Дочь: Романова Акулина

Отец ребёнка: Романовъ Семенъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
24.01.1907

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Романовъ Семенъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романовъ Василий

Отец ребёнка: Романовъ Семенъ

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