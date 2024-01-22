Шмат (Коховец) Нина Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.05.1956
Дата смерти22.01.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1956
Отец: Коховец Иван Иванович
Мать: Коховец Надежда Павловна
Бракосочетание
20.11.1976
Муж: Шмат Яков Михайлович
Рождение ребёнка
28.07.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шмат Яков Михайлович
Вяз, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
21.01.1979
Дочь: Дорошук Людмила Яковлевна
Отец ребёнка: Шмат Яков Михайлович
Рождение ребёнка
25.11.1983
Отец ребёнка: Шмат Яков Михайлович
Смерть
22.01.2024