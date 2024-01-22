Шмат (Коховец) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмат (Коховец) Нина Ивановна

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Место рождения

Новый Двор, Пинский район, Брестская область

Дата рождения

30.05.1956

Дата смерти

22.01.2024

Пол

Женский

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1956

Отец: Коховец Иван Иванович

Мать: Коховец Надежда Павловна

Новый Двор, Пинский район, Брестская область
Бракосочетание
20.11.1976

Муж: Шмат Яков Михайлович

Новый Двор, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
28.07.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шмат Яков Михайлович

Вяз, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
21.01.1979

Дочь: Дорошук Людмила Яковлевна

Отец ребёнка: Шмат Яков Михайлович

Рождение ребёнка
25.11.1983

Сын: Шмат Валерий Яковлевич

Отец ребёнка: Шмат Яков Михайлович

Смерть
22.01.2024
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