Коховец (Гузаревич) Надежда Павловна
Место рождения
Дата рождения10.03.1940
Дата смерти01.07.2018
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1940
Отец: Гузаревич Павел
Рождение ребёнка
30.05.1956
Дочь: Шмат Нина Ивановна
Отец ребёнка: Коховец Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чирец Мария Ивановна
Отец ребёнка: Коховец Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерш Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Коховец Иван Иванович
Смерть
01.07.2018