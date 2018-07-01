Коховец (Гузаревич) Надежда Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коховец (Гузаревич) Надежда Павловна

Место рождения

Новый Двор, Пинский район, Брестская область

Дата рождения

10.03.1940

Дата смерти

01.07.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1940

Отец: Гузаревич Павел

Мать: не указана

Новый Двор, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
30.05.1956

Дочь: Шмат Нина Ивановна

Отец ребёнка: Коховец Иван Иванович

Новый Двор, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чирец Мария Ивановна

Отец ребёнка: Коховец Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерш Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Коховец Иван Иванович

Смерть
01.07.2018
Новый Двор, Пинский район, Брестская область
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