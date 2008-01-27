Коховец Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения22.01.1931
Дата смерти27.01.2008
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1931
Отец: Коховец Иван
Рождение ребёнка
30.05.1956
Дочь: Шмат Нина Ивановна
Мать ребёнка: Коховец Надежда Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чирец Мария Ивановна
Мать ребёнка: Коховец Надежда Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерш Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Коховец Надежда Павловна
Смерть
27.01.2008