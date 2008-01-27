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Коховец Иван Иванович

Место рождения

Новый Двор, Пинский район, Брестская область

Дата рождения

22.01.1931

Дата смерти

27.01.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1931

Отец: Коховец Иван

Мать: не указана

Новый Двор, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
30.05.1956

Дочь: Шмат Нина Ивановна

Мать ребёнка: Коховец Надежда Павловна

Новый Двор, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чирец Мария Ивановна

Мать ребёнка: Коховец Надежда Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерш Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Коховец Надежда Павловна

Смерть
27.01.2008
Новый Двор, Пинский район, Брестская область
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