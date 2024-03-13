Шмат Валерий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1983
Отец: Шмат Яков Михайлович
Мать: Шмат Нина Ивановна
Рождение ребёнка
30.04.2010
Сын: Шмат Егор Валерьевич
Мать ребёнка: Шмат Елена Васильевна
Пинск, Брестская область
Рождение ребёнка
23.01.2015
Мать ребёнка: Шмат Елена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шмат Елена Васильевна