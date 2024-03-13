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Шмат Валерий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1983

Отец: Шмат Яков Михайлович

Мать: Шмат Нина Ивановна

Рождение ребёнка
30.04.2010

Сын: Шмат Егор Валерьевич

Мать ребёнка: Шмат Елена Васильевна

Пинск, Брестская область
Рождение ребёнка
23.01.2015

Сын: Шмат Семен Валерьевич

Мать ребёнка: Шмат Елена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмат Елена Васильевна

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