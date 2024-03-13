Дорошук (Шмат) Людмила Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1979
Отец: Шмат Яков Михайлович
Мать: Шмат Нина Ивановна
Рождение ребёнка
30.04.2004
Сын: Дорошук Кирилл Александрович
Отец ребёнка: Дорошук Александр Михайлович
Рождение ребёнка
?.05.2008
Сын: Дорошук Илья Александрович
Отец ребёнка: Дорошук Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно