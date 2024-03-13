Дорошук (Шмат) Людмила Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорошук (Шмат) Людмила Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1979

Отец: Шмат Яков Михайлович

Мать: Шмат Нина Ивановна

Рождение ребёнка
30.04.2004

Сын: Дорошук Кирилл Александрович

Отец ребёнка: Дорошук Александр Михайлович

Рождение ребёнка
?.05.2008

Сын: Дорошук Илья Александрович

Отец ребёнка: Дорошук Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорошук Александр Михайлович

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