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Сташкевич Стефан Станиславов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1798

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1749 г.р.
1763 г.р.
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сташкевич Станислав Иванов

Мать: (Урбановская Сташкевич) Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Каминьская Сташкевич) Марианна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Каминьская Сташкевич) Марианна

Рождение ребёнка
1749

Сын: Сташкевич Михаил Стефанов

Мать ребёнка: (Каминьская Сташкевич) Марианна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Сташкевич Иван Стефанов

Мать ребёнка: (Каминьская Сташкевич) Марианна

Смерть
До 1798

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