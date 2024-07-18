Сташкевич Стефан Станиславов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1798
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Каминьская Сташкевич) Марианна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Каминьская Сташкевич) Марианна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Сташкевич Михаил Стефанов
Мать ребёнка: (Каминьская Сташкевич) Марианна
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: (Каминьская Сташкевич) Марианна
Смерть
До 1798