Сташкевич Станислав Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сташкевич Станислав Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1795

Пол

Мужской

Отец

До 1700 г.р.

Мать

До 1700 г.р.

Дети

1739 г.р.
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сташкевич Иван Самуилов

Мать: (Микульская) Анна Даниилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Урбановская Сташкевич) Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сташкевич Стефан Станиславов

Мать ребёнка: (Урбановская Сташкевич) Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Урбановская Сташкевич) Екатерина

Рождение ребёнка
1739

Сын: Сташкевич Федор Станиславов

Мать ребёнка: (Урбановская Сташкевич) Екатерина

Смерть
До 1795

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