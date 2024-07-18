Сташкевич Михаил Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСташкевич Михаил Стефанов

Сташкевич Михаил Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

До 1838

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Сташкевич Стефан Станиславов

Мать: (Каминьская Сташкевич) Марианна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Мария

Мать ребёнка: (Сташкевич) Ксения Иванова

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марина Мария

Мать ребёнка: (Сташкевич) Ксения Иванова

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Мария

Мать ребёнка: (Сташкевич) Ксения Иванова

Рождение ребёнка
20.01.1798

Сын: Сташкевич Фома Тимофей Михаилов

Мать ребёнка: (Сташкевич) Ксения Иванова

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Феодосия

Мать ребёнка: (Сташкевич) Ксения Иванова

Рождение ребёнка
1806

Сын: Александр

Мать ребёнка: (Сташкевич) Ксения Иванова

Смерть
До 1838

Мы используем куки для улучшения работы сайта.