Сташкевич Михаил Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиДо 1838
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Мария
Мать ребёнка: (Сташкевич) Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марина Мария
Мать ребёнка: (Сташкевич) Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Мария
Мать ребёнка: (Сташкевич) Ксения Иванова
Рождение ребёнка
20.01.1798
Сын: Сташкевич Фома Тимофей Михаилов
Мать ребёнка: (Сташкевич) Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Феодосия
Мать ребёнка: (Сташкевич) Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1806
Сын: Александр
Мать ребёнка: (Сташкевич) Ксения Иванова
Смерть
До 1838