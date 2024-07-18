Сташкевич Фома Тимофей Михаилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1798
Дата смертиПосле 1865
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1798
Рождение ребёнка
1820
Сын: Григорий
Мать ребёнка: (Сташкевич) Ирина Стефанова
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Сташкевич) Александра Фомина
Мать ребёнка: (Сташкевич) Ирина Стефанова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Сташкевич) Анастасия Фомина
Мать ребёнка: (Сташкевич) Ирина Стефанова
Рождение ребёнка
1835
Сын: Сташкевич Иван Фомин Тимофеев
Мать ребёнка: (Сташкевич) Ирина Стефанова
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Сташкевич) Анна Фомина
Мать ребёнка: (Сташкевич) Ирина Стефанова
Смерть
После 1865