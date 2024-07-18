Сташкевич Фома Тимофей Михаилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сташкевич Фома Тимофей Михаилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1798

Дата смерти

После 1865

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1798

Отец: Сташкевич Михаил Стефанов

Мать: (Сташкевич) Ксения Иванова

Рождение ребёнка
1820

Сын: Григорий

Мать ребёнка: (Сташкевич) Ирина Стефанова

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Сташкевич) Александра Фомина

Мать ребёнка: (Сташкевич) Ирина Стефанова

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Сташкевич) Анастасия Фомина

Мать ребёнка: (Сташкевич) Ирина Стефанова

Рождение ребёнка
1835

Сын: Сташкевич Иван Фомин Тимофеев

Мать ребёнка: (Сташкевич) Ирина Стефанова

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Сташкевич) Анна Фомина

Мать ребёнка: (Сташкевич) Ирина Стефанова

Смерть
После 1865

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