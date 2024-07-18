(Сташкевич) Ирина Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиДо 1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Григорий
Отец ребёнка: Сташкевич Фома Тимофей Михаилов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Сташкевич) Александра Фомина
Отец ребёнка: Сташкевич Фома Тимофей Михаилов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Сташкевич) Анастасия Фомина
Отец ребёнка: Сташкевич Фома Тимофей Михаилов
Рождение ребёнка
1835
Сын: Сташкевич Иван Фомин Тимофеев
Отец ребёнка: Сташкевич Фома Тимофей Михаилов
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Сташкевич) Анна Фомина
Отец ребёнка: Сташкевич Фома Тимофей Михаилов
Смерть
До 1865