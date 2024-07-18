(Сташкевич) Ирина Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сташкевич) Ирина Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

До 1865

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Григорий

Отец ребёнка: Сташкевич Фома Тимофей Михаилов

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Сташкевич) Александра Фомина

Отец ребёнка: Сташкевич Фома Тимофей Михаилов

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Сташкевич) Анастасия Фомина

Отец ребёнка: Сташкевич Фома Тимофей Михаилов

Рождение ребёнка
1835

Сын: Сташкевич Иван Фомин Тимофеев

Отец ребёнка: Сташкевич Фома Тимофей Михаилов

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Сташкевич) Анна Фомина

Отец ребёнка: Сташкевич Фома Тимофей Михаилов

Смерть
До 1865

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