(Сташкевич) Ксения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сташкевич) Ксения Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1821

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Сташкевич Михаил Стефанов

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марина Мария

Отец ребёнка: Сташкевич Михаил Стефанов

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Сташкевич Михаил Стефанов

Рождение ребёнка
20.01.1798

Сын: Сташкевич Фома Тимофей Михаилов

Отец ребёнка: Сташкевич Михаил Стефанов

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Феодосия

Отец ребёнка: Сташкевич Михаил Стефанов

Рождение ребёнка
1806

Сын: Александр

Отец ребёнка: Сташкевич Михаил Стефанов

Смерть
1821

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