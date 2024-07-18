(Сташкевич) Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Сташкевич Михаил Стефанов
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марина Мария
Отец ребёнка: Сташкевич Михаил Стефанов
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Сташкевич Михаил Стефанов
Рождение ребёнка
20.01.1798
Сын: Сташкевич Фома Тимофей Михаилов
Отец ребёнка: Сташкевич Михаил Стефанов
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Феодосия
Отец ребёнка: Сташкевич Михаил Стефанов
Рождение ребёнка
1806
Сын: Александр
Отец ребёнка: Сташкевич Михаил Стефанов
Смерть
1821