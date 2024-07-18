(Каминьская Сташкевич) Марианна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Каминьская Сташкевич) Марианна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1798

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1749 г.р.
1763 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сташкевич Стефан Станиславов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сташкевич Стефан Станиславов

Рождение ребёнка
1749

Сын: Сташкевич Михаил Стефанов

Отец ребёнка: Сташкевич Стефан Станиславов

Рождение ребёнка
1763

Сын: Сташкевич Иван Стефанов

Отец ребёнка: Сташкевич Стефан Станиславов

Смерть
До 1798

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