Карый Семен Филиппович
Место рождения
Дата рождения05.04.1930
Дата смерти02.09.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корая (Дегтярева) Александра Иосифовна
Рождение ребёнка
11.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корая (Дегтярева) Александра Иосифовна
Смерть
02.09.2002