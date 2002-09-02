Карый Семен Филиппович 05.04.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карый Семен Филиппович

Место рождения

Новолеушковская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

05.04.1930

Дата смерти

02.09.2002

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1930

Отец: Карый Филипп Игнатьевич

Мать: Карая (Гальченко) Ксения Архиповна

Новолеушковская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корая (Дегтярева) Александра Иосифовна

Рождение ребёнка
07.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корая (Дегтярева) Александра Иосифовна

Рождение ребёнка
11.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корая (Дегтярева) Александра Иосифовна

Смерть
02.09.2002

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