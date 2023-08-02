Корая (Дегтярева) Александра Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корая (Дегтярева) Александра Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1925

Дата смерти

07.06.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карый Семен Филиппович

Рождение ребёнка
07.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карый Семен Филиппович

Рождение ребёнка
11.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карый Семен Филиппович

Смерть
07.06.1968

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