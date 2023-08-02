Корая (Дегтярева) Александра Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1925
Дата смерти07.06.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карый Семен Филиппович
Рождение ребёнка
11.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карый Семен Филиппович
Смерть
07.06.1968