Лялинский Михаил Николаев 08.10.1912 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Лялинский Михаил Николаев

Автор
ИБ
Бажанова И.

мужской, родился 08.10.1912 ст., Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд

умер Неизвестно

Мать
Лялинская (Мусатова) Татьяна Николаева1891 ст. г.р.
Отец
Лялинский Николай Васильевич1890 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1912 ст.

Отец: Лялинский Николай Васильевич

Мать: Лялинская (Мусатова) Татьяна Николаева

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд

8.10.1912 родился Михаил у крестьянина Николая Васильева Лялинского и законной жены его Татианы, оба православные. Крещен: 14.10.1912. Крестные: Ростокинской волости, деревни Нижние Лихоборы крестьянин Герасим Александров Баранов и той же волости села Дегунино крестьянская девица Александра Васильева Лялинская.

Смерть
Неизвестно

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