Лялинский Михаил Николаев
мужской, родился 08.10.1912 ст., Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
умер Неизвестно
МатьЛялинская (Мусатова) Татьяна Николаева1891 ст. г.р.
ОтецЛялинский Николай Васильевич1890 г.р.
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08.10.1912 ст.
Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Смерть
Неизвестно
8.10.1912 родился Михаил у крестьянина Николая Васильева Лялинского и законной жены его Татианы, оба православные. Крещен: 14.10.1912. Крестные: Ростокинской волости, деревни Нижние Лихоборы крестьянин Герасим Александров Баранов и той же волости села Дегунино крестьянская девица Александра Васильева Лялинская.