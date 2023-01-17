Лялинский Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Известно из записи о браке. В 1910 году было 20 лет.
Бракосочетание
31.01.1910 ст.
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 70, стр 90): 31.01.1910 свадьба Жених: Ростокинской волости села Дегунино крестьянин Н... Показать все
Рождение ребёнка
25.10.1910 ст.
Дочь: Клавдия Николаева
Мать ребёнка: Лялинская Татьяна Николаева
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 70, стр 78): родилась 25.10.1910, крещена 31.10.1910. Родители: Ростокинской волости, ... Показать все
Рождение ребёнка
08.10.1912 ст.
Сын: Лялинский Михаил Николаев
Мать ребёнка: Лялинская Татьяна Николаева
8.10.1912 родился Михаил у крестьянина Николая Васильева Лялинского и законной жены его Татианы, оба православные. Крещен: 14.10.1912. Крестные: Ростокинской волости, деревни Нижние Лихоборы крестьяни... Показать все
Рождение ребёнка
18.01.1915
Дочь: Мария Николаева
Мать ребёнка: Лялинская Татьяна Николаева
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 70, стр 355): Мария родилась 18.01.1915, крещена 25.01.1915. Родители: Ростокинской во... Показать все
Рождение ребёнка
10.05.1917 ст.
Дочь: Александра Николаева
Мать ребёнка: Лялинская Татьяна Николаева
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 71, стр 80): Александра родилась 10.05.1917, крещена 18.05.1917. Родители: Ростокинско... Показать все
Смерть
Неизвестно