Лялинская (Мусатова) Татьяна Николаева
Место рождения
Дата рождения1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1891 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Известно из записи о браке, что в 1910 году было 19 лет.
Бракосочетание
31.01.1910 ст.
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 70, стр 90): 31.01.1910 свадьба Жених: Ростокинской волости села Дегунино крестьянин Н... Показать все
Рождение ребёнка
25.10.1910 ст.
Дочь: Клавдия Николаева
Отец ребёнка: Лялинский Николай Васильевич
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 70, стр 78): родилась 25.10.1910, крещена 31.10.1910. Родители: Ростокинской волости, ... Показать все
Рождение ребёнка
08.10.1912 ст.
Сын: Лялинский Михаил Николаев
Отец ребёнка: Лялинский Николай Васильевич
8.10.1912 родился Михаил у крестьянина Николая Васильева Лялинского и законной жены его Татианы, оба православные. Крещен: 14.10.1912. Крестные: Ростокинской волости, деревни Нижние Лихоборы крестьяни... Показать все
Рождение ребёнка
18.01.1915
Дочь: Мария Николаева
Отец ребёнка: Лялинский Николай Васильевич
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 70, стр 355): Мария родилась 18.01.1915, крещена 25.01.1915. Родители: Ростокинской во... Показать все
Рождение ребёнка
10.05.1917 ст.
Дочь: Александра Николаева
Отец ребёнка: Лялинский Николай Васильевич
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 71, стр 80): Александра родилась 10.05.1917, крещена 18.05.1917. Родители: Ростокинско... Показать все
Смерть
Неизвестно