Лялинская (Мусатова) Татьяна Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лялинская (Мусатова) Татьяна Николаева

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Место рождения

Владыкино, Ростокинская волость, Московский уезд

Дата рождения

1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Владыкино, Ростокинская волость, Московский уезд
Известно из записи о браке, что в 1910 году было 19 лет.
Бракосочетание
31.01.1910 ст.

Муж: Лялинский Николай Васильевич

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 70, стр 90): 31.01.1910 свадьба Жених: Ростокинской волости села Дегунино крестьянин Н... Показать все
Рождение ребёнка
25.10.1910 ст.

Дочь: Клавдия Николаева

Отец ребёнка: Лялинский Николай Васильевич

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 70, стр 78): родилась 25.10.1910, крещена 31.10.1910. Родители: Ростокинской волости, ... Показать все
Рождение ребёнка
08.10.1912 ст.

Сын: Лялинский Михаил Николаев

Отец ребёнка: Лялинский Николай Васильевич

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
8.10.1912 родился Михаил у крестьянина Николая Васильева Лялинского и законной жены его Татианы, оба православные. Крещен: 14.10.1912. Крестные: Ростокинской волости, деревни Нижние Лихоборы крестьяни... Показать все
Рождение ребёнка
18.01.1915

Дочь: Мария Николаева

Отец ребёнка: Лялинский Николай Васильевич

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 70, стр 355): Мария родилась 18.01.1915, крещена 25.01.1915. Родители: Ростокинской во... Показать все
Рождение ребёнка
10.05.1917 ст.

Дочь: Александра Николаева

Отец ребёнка: Лялинский Николай Васильевич

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 71, стр 80): Александра родилась 10.05.1917, крещена 18.05.1917. Родители: Ростокинско... Показать все
Смерть
Неизвестно
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