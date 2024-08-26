Боровицких (Янченко) Надежда Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровицких (Янченко) Надежда Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1896

Дата смерти

11.03.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЭЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1896

Отец: Боровицких Ефим

Мать: ?

Рождение ребёнка
1923

Сын: Янченко Ися Константинович

Отец ребёнка: Янченко Константин Петрович

Рождение ребёнка
23.11.1927

Сын: Янченко Евгений Константинович

Отец ребёнка: Янченко Константин Петрович

Смерть
11.03.1970

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