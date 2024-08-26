Боровицких (Янченко) Надежда Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1896
Дата смерти11.03.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1896
Отец: Боровицких Ефим
Мать: ?
Рождение ребёнка
1923
Сын: Янченко Ися Константинович
Отец ребёнка: Янченко Константин Петрович
Рождение ребёнка
23.11.1927
Сын: Янченко Евгений Константинович
Отец ребёнка: Янченко Константин Петрович
Смерть
11.03.1970