Янченко Константин Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1895
Дата смерти19.11.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Янченко Ися Константинович
Мать ребёнка: Боровицких (Янченко) Надежда Ефимовна
Рождение ребёнка
23.11.1927
Сын: Янченко Евгений Константинович
Мать ребёнка: Боровицких (Янченко) Надежда Ефимовна
Смерть
19.11.1963