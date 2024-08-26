Янченко Константин Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янченко Константин Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1895

Дата смерти

19.11.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЭЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Янченко Ися Константинович

Мать ребёнка: Боровицких (Янченко) Надежда Ефимовна

Рождение ребёнка
23.11.1927

Сын: Янченко Евгений Константинович

Мать ребёнка: Боровицких (Янченко) Надежда Ефимовна

Смерть
19.11.1963

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