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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭЖ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1896

Дочь: Боровицких (Янченко) Надежда Ефимовна

Отец ребёнка: Боровицких Ефим

Рождение ребёнка
28.08.1899

Дочь: (Боровицкая) Елизавета Ефимовна

Отец ребёнка: Боровицких Ефим

Рождение ребёнка
29.11.1905

Сын: Боровицких Николай Ефимович

Отец ребёнка: Боровицких Ефим

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