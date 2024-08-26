Боровицких Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1896
Дочь: Боровицких (Янченко) Надежда Ефимовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
28.08.1899
Дочь: (Боровицкая) Елизавета Ефимовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
29.11.1905
Сын: Боровицких Николай Ефимович
Мать ребёнка: ?