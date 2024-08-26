Боровицких Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровицких Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1896

Дочь: Боровицких (Янченко) Надежда Ефимовна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
28.08.1899

Дочь: (Боровицкая) Елизавета Ефимовна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
29.11.1905

Сын: Боровицких Николай Ефимович

Мать ребёнка: ?

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