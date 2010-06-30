Янченко Евгений Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янченко Евгений Константинович

Место рождения

г. Невьянск, Невьянский район, Свердловская область

Дата рождения

23.11.1927

Дата смерти

30.06.2010

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

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Добавил:

ЭЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1927

Отец: Янченко Константин Петрович

Мать: Боровицких (Янченко) Надежда Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пятина (Янченко) Лидия Степановна

Упоминание
Неизвестно
свидетельство о рорждении
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пятина (Янченко) Лидия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пятина (Янченко) Лидия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пятина (Янченко) Лидия Степановна

Рождение ребёнка
15.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пятина (Янченко) Лидия Степановна

Смерть
30.06.2010

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