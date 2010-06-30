Янченко Евгений Константинович
Место рожденияг. Невьянск, Невьянский район, Свердловская область
Дата рождения23.11.1927
Дата смерти30.06.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
свидетельство о рорждении
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.1962
Смерть
30.06.2010