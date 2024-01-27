Попова Popoff (Samadurov Самадурова) Анастасия Anastacia E — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Popoff (Samadurov Самадурова) Анастасия Anastacia E

Место рождения

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии

Дата рождения

1824

Дата смерти

После 1867

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Самодуров Samadurov Иван

Мать: A P

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Лоскутова Варвара Varvara Савельвна Savelivna

Отец ребёнка: Попов Popoff Савелий Savelie Тимофеевич Maximovich

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Бракосочетание
1843

Муж: Попов Popoff Савелий Savelie Тимофеевич Maximovich

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
20.04.1852

Дочь: Поппина Poppin Матрона Martha Савельевна Savelivna

Отец ребёнка: Попов Popoff Савелий Savelie Тимофеевич Maximovich

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Афимья Efimia Савельевна Savelivna

Отец ребёнка: Попов Popoff Савелий Savelie Тимофеевич Maximovich

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1854

Сын: Попов Popoff Федор Савельевич

Отец ребёнка: Попов Popoff Савелий Savelie Тимофеевич Maximovich

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1855

Сын: Попов Popoff Егор Egor Савельевич Savelich

Отец ребёнка: Попов Popoff Савелий Savelie Тимофеевич Maximovich

Russia
Рождение ребёнка
1857

Сын: Попов Popoff Ефим Савельевич

Отец ребёнка: Попов Popoff Савелий Savelie Тимофеевич Maximovich

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Мария Савельевна

Отец ребёнка: Попов Popoff Савелий Savelie Тимофеевич Maximovich

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 36 лет с мужем Савелием Тимофеевичем Лоскутовым и 7 детьми : Федором 6 лет, Егором 5 лет, Ефимом 3 лет, Варварой 17 лет, Матреной 9 лет, Афимьей 7 лет и Марией 0 лет жил в селении Ново-Саратовка, Е... Показать все
Рождение ребёнка
1862

Сын: Попов Popoff Максим Maxim Савельевич Savelich

Отец ребёнка: Попов Popoff Савелий Savelie Тимофеевич Maximovich

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1865

Сын: Попов Popoff Федор Fred Савельевич Savelich

Отец ребёнка: Попов Popoff Савелий Savelie Тимофеевич Maximovich

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
После 1867
Salim, Russia
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