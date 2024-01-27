Попова Popoff (Samadurov Самадурова) Анастасия Anastacia E
Место рожденияселение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Дата рождения1824
Дата смертиПосле 1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Отец: Самодуров Samadurov Иван
Мать: A P
Дочь: Лоскутова Варвара Varvara Савельвна Savelivna
Отец ребёнка: Попов Popoff Савелий Savelie Тимофеевич Maximovich
Дочь: Поппина Poppin Матрона Martha Савельевна Savelivna
Отец ребёнка: Попов Popoff Савелий Savelie Тимофеевич Maximovich
Дочь: Афимья Efimia Савельевна Savelivna
Отец ребёнка: Попов Popoff Савелий Savelie Тимофеевич Maximovich
Сын: Попов Popoff Егор Egor Савельевич Savelich
Отец ребёнка: Попов Popoff Савелий Savelie Тимофеевич Maximovich
Дочь: Мария Савельевна
Отец ребёнка: Попов Popoff Савелий Savelie Тимофеевич Maximovich
Сын: Попов Popoff Максим Maxim Савельевич Savelich
Отец ребёнка: Попов Popoff Савелий Savelie Тимофеевич Maximovich
Сын: Попов Popoff Федор Fred Савельевич Savelich
Отец ребёнка: Попов Popoff Савелий Savelie Тимофеевич Maximovich