Попов Popoff Федор Савельевич
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В возрасте 6 лет жил с родителями и 6 братьями и сестрами.
Смерть
Неизвестно