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Попов Popoff Федор Савельевич

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Попов Popoff Савелий Savelie Тимофеевич Maximovich

Мать: Попова Popoff Анастасия Anastacia E

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В возрасте 6 лет жил с родителями и 6 братьями и сестрами.
Смерть
Неизвестно
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