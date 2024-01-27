(Tolmosova) A P — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Tolmosova) A P

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Попова Popoff Анастасия Anastacia E

Отец ребёнка: Самодуров Samadurov Иван

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1828

Сын: Самадуров Samaduroff Филипп Иванович

Отец ребёнка: Самодуров Samadurov Иван

Россия
Рождение ребёнка
1829

Сын: Самадуров Samaduroff Ион Иванович

Отец ребёнка: Самодуров Samadurov Иван

Россия
Смерть
Неизвестно
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