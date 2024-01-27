Самодуров Samadurov Иван
Место рожденияRussia, Saratov Guberniya
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Попова Popoff Анастасия Anastacia E
Мать ребёнка: A P
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1828
Сын: Самадуров Samaduroff Филипп Иванович
Мать ребёнка: A P
Россия
Рождение ребёнка
1829
Сын: Самадуров Samaduroff Ион Иванович
Мать ребёнка: A P
Россия
Смерть
Неизвестно
Russia