Самодуров Samadurov Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самодуров Samadurov Иван

Место рождения

Russia, Saratov Guberniya

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Russia, Saratov Guberniya
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Попова Popoff Анастасия Anastacia E

Мать ребёнка: A P

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1828

Сын: Самадуров Samaduroff Филипп Иванович

Мать ребёнка: A P

Россия
Рождение ребёнка
1829

Сын: Самадуров Samaduroff Ион Иванович

Мать ребёнка: A P

Россия
Смерть
Неизвестно
Russia
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