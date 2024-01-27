Поппина Poppin (Попова Popoff) Матрона Martha Савельевна Savelivna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поппина Poppin (Попова Popoff) Матрона Martha Савельевна Savelivna

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Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

20.04.1852

Дата смерти

18.07.1931

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1852

Отец: Попов Popoff Савелий Savelie Тимофеевич Maximovich

Мать: Попова Popoff Анастасия Anastacia E

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 9 лет с мамой и папой и 6 братьями и сестрами : Федором 6 лет, Егором 5 лет, Ефимом 3 лет, Варварой 17 лет, Афимьей 7 лет и Марией 0 лет жил в селении Ново-Саратовка, Елисавтпольской губернии Росс... Показать все
Рождение ребёнка
17.04.1871

Сын: Паппин Poppin Иван John Федорович Fred

Отец ребёнка: Папин Poppin Федор Fyodor Fred Poppin Абросимов Abrosimovich

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Бракосочетание
По 1872

Муж: Папин Poppin Федор Fyodor Fred Poppin Абросимов Abrosimovich

Рождение ребёнка
22.08.1878

Сын: Poppin Jack Fred

Отец ребёнка: Папин Poppin Федор Fyodor Fred Poppin Абросимов Abrosimovich

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
01.01.1879

Сын: Папин Poppin Ермолай Ermalie Федорович Fyodorovich

Отец ребёнка: Папин Poppin Федор Fyodor Fred Poppin Абросимов Abrosimovich

Fendahlah, Salsk, Russia
Рождение ребёнка
25.10.1881

Сын: Poppin Поппин Василий William Федорович Fred

Отец ребёнка: Папин Poppin Федор Fyodor Fred Poppin Абросимов Abrosimovich

Salim, Kars, Russia, (now Eastern Turkey)
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Mary Fred

Отец ребёнка: Папин Poppin Федор Fyodor Fred Poppin Абросимов Abrosimovich

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
18.07.1931
Elmira, Solano, Califonia, United States
Похороны
?.07.1931
Vacaville-Elmira Cemetery, Vacaville, Solano, California, United States
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