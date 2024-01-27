Поппина Poppin (Попова Popoff) Матрона Martha Савельевна Savelivna
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения20.04.1852
Дата смерти18.07.1931
ПолЖенский
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.04.1852
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 9 лет с мамой и папой и 6 братьями и сестрами : Федором 6 лет, Егором 5 лет, Ефимом 3 лет, Варварой 17 лет, Афимьей 7 лет и Марией 0 лет жил в селении Ново-Саратовка, Елисавтпольской губернии Росс... Показать все
Рождение ребёнка
17.04.1871
Сын: Паппин Poppin Иван John Федорович Fred
Отец ребёнка: Папин Poppin Федор Fyodor Fred Poppin Абросимов Abrosimovich
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Бракосочетание
По 1872
Рождение ребёнка
22.08.1878
Сын: Poppin Jack Fred
Отец ребёнка: Папин Poppin Федор Fyodor Fred Poppin Абросимов Abrosimovich
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
01.01.1879
Сын: Папин Poppin Ермолай Ermalie Федорович Fyodorovich
Отец ребёнка: Папин Poppin Федор Fyodor Fred Poppin Абросимов Abrosimovich
Fendahlah, Salsk, Russia
Рождение ребёнка
25.10.1881
Сын: Poppin Поппин Василий William Федорович Fred
Отец ребёнка: Папин Poppin Федор Fyodor Fred Poppin Абросимов Abrosimovich
Salim, Kars, Russia, (now Eastern Turkey)
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Mary Fred
Отец ребёнка: Папин Poppin Федор Fyodor Fred Poppin Абросимов Abrosimovich
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
18.07.1931
Elmira, Solano, Califonia, United States
Похороны
?.07.1931
Vacaville-Elmira Cemetery, Vacaville, Solano, California, United States