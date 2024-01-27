Poppin Jack Fred
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения22.08.1878
Дата смерти20.04.1946
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1878
Отец: Папин Poppin Федор Fyodor Fred Poppin Абросимов Abrosimovich
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Бракосочетание
Около 1905
Жена: Poppin Fenya Kitay
California, United states
Рождение ребёнка
08.02.1910
Сын: Poppin William Jack
Мать ребёнка: Poppin Fenya Kitay
San Francisco County, California, United states
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Poppin Fenya Kitay
Смерть
20.04.1946
Stockton, San Joaquin, California, United States