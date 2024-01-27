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Poppin Jack Fred

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

22.08.1878

Дата смерти

20.04.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1878

Отец: Папин Poppin Федор Fyodor Fred Poppin Абросимов Abrosimovich

Мать: Поппина Poppin Матрона Martha Савельевна Savelivna

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Бракосочетание
Около 1905

Жена: Poppin Fenya Kitay

California, United states
Рождение ребёнка
08.02.1910

Сын: Poppin William Jack

Мать ребёнка: Poppin Fenya Kitay

San Francisco County, California, United states
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Poppin Fenya Kitay

Смерть
20.04.1946
Stockton, San Joaquin, California, United States
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