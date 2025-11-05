Пустовалов Виктор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Пустовалов Виктор

Автор
АБ
Бунтин А.

мужской, родился Неизвестно

Отец
Пустовалов НиколайНеизвестно г.р.
Мать
Пустовалова (Айдарова) Лидия12.11.1931 г.р.
Супруги
Пустовалова (Аксёнова) ВераНеизвестно г.р.
Дети
Аксёнов СергейНеизвестно г.р.
Смирнова (Пустовалова) ОльгаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пустовалов Николай

Мать: Пустовалова (Айдарова) Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пустовалова (Аксёнова) Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксёнов Сергей

Мать ребёнка: Пустовалова (Аксёнова) Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова (Пустовалова) Ольга

Мать ребёнка: Пустовалова (Аксёнова) Вера

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