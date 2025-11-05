Пустовалов Виктор
мужской, родился Неизвестно
ОтецПустовалов НиколайНеизвестно г.р.
МатьПустовалова (Айдарова) Лидия12.11.1931 г.р.
Супруги
Пустовалова (Аксёнова) ВераНеизвестно г.р.
Дети
Аксёнов СергейНеизвестно г.р.
Смирнова (Пустовалова) ОльгаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пустовалов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксёнов Сергей
Мать ребёнка: Пустовалова (Аксёнова) Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова (Пустовалова) Ольга
Мать ребёнка: Пустовалова (Аксёнова) Вера