Пустовалова (Аксёнова) Вера
женский, родилась Неизвестно
ОтецАксёнов МаксимНеизвестно г.р.
МатьАксёнова (Чувашова) ОльгаНеизвестно г.р.
Супруги
Пустовалов ВикторНеизвестно г.р.
Дети
Аксёнов СергейНеизвестно г.р.
Смирнова (Пустовалова) ОльгаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аксёнов Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пустовалов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксёнов Сергей
Отец ребёнка: Пустовалов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова (Пустовалова) Ольга
Отец ребёнка: Пустовалов Виктор