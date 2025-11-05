Пустовалова (Аксёнова) Вера Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Пустовалова (Аксёнова) Вера

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась Неизвестно

Отец
Аксёнов МаксимНеизвестно г.р.
Мать
Аксёнова (Чувашова) ОльгаНеизвестно г.р.
Супруги
Пустовалов ВикторНеизвестно г.р.
Дети
Аксёнов СергейНеизвестно г.р.
Смирнова (Пустовалова) ОльгаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аксёнов Максим

Мать: Аксёнова (Чувашова) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пустовалов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксёнов Сергей

Отец ребёнка: Пустовалов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова (Пустовалова) Ольга

Отец ребёнка: Пустовалов Виктор

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