Смирнова (Пустовалова) Ольга Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Смирнова (Пустовалова) Ольга

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась Неизвестно

Отец
Пустовалов ВикторНеизвестно г.р.
Мать
Пустовалова (Аксёнова) ВераНеизвестно г.р.
Супруги
Смирнов ВалентинНеизвестно г.р.
Дети
(Смирнова) КристинаНеизвестно г.р.
(Смирнова) КсенияНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пустовалов Виктор

Мать: Пустовалова (Аксёнова) Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Валентин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смирнова) Кристина

Отец ребёнка: Смирнов Валентин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смирнова) Ксения

Отец ребёнка: Смирнов Валентин

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