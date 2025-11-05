Смирнова (Пустовалова) Ольга
женский, родилась Неизвестно
ОтецПустовалов ВикторНеизвестно г.р.
МатьПустовалова (Аксёнова) ВераНеизвестно г.р.
Супруги
Смирнов ВалентинНеизвестно г.р.
Дети
(Смирнова) КристинаНеизвестно г.р.
(Смирнова) КсенияНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пустовалов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Валентин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смирнова) Кристина
Отец ребёнка: Смирнов Валентин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смирнова) Ксения
Отец ребёнка: Смирнов Валентин