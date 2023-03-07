Филиппов Яков
Место рождения
Дата рождения01.04.1904
Дата смерти04.06.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1904
Образование
1916
Ям, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
3 класса сельской школы (церковно-приходская школа)
Работа или профессия
По ?.09.1926
земледелие в хозяйстве отца
Военная служба
?.10.1926
Ленинградский военный округ
курсант школы младших командиров 129 стр. полка
Военная служба
?.05.1927
Ленинградский военный округ
мл. командир 129 стр. полка, 43 дивизия
Работа или профессия
Между ?.10.1928 и ?.09.1930
завод "Красный Путиловец"
фрезеровщик (строгальщик) | завод "Красный Путиловец"
Демобилизация
?.10.1928
Работа или профессия
Между ?.09.1930 и ?.08.1933
Завод им. Козицкого
фрезеровщик (строгальщик) | Завод им. Козицкого
Работа или профессия
С ?.08.1933 по ?.04.1934
завод им. ОГПУ
Техник по холодной обработке металлов | завод им. ОГПУ
Работа или профессия
С ?.04.1934 по ?.04.1937
Завод подъемных сооружений им. С.М, Кирова
Техник-инструментальщик | Завод подъемных сооружений им. С.М, Кирова
Образование
1935
2 курса вечернего рабфака
Работа или профессия
С ?.04.1937 по ?.01.1939
Техник | Завод мореходных инструментов
Работа или профессия
С ?.01.1939 по ?.10.1940
Мастер | Завод мореходных инструментов
Работа или профессия
С ?.05.1940 по ?.12.1940
Завод штурманских приборов
Ст.техник-планировщик | Завод штурманских приборов
Работа или профессия
С ?.12.1940 по ?.05.1941
Завод № 234
Мастер | Завод № 234
Работа или профессия
С ?.05.1941 по ?.06.1941
Завод № 387
Мастер | Завод № 387
Работа или профессия
С ?.07.1941 по ?.12.1946
Завод № 387 (Казань)
Мастер | Завод № 387 (Казань)
Бракосочетание
16.07.1946
Жена: Филиппова Елена
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Супруг(-а): Яков Прокофьевич Филиппов
Работа или профессия
С ?.10.1946 по ?.08.1950
Завод им. Егорова
Мастер | Завод им. Егорова
Рождение ребёнка
05.03.1949
Сын: Филиппов Евгений Яковлевич
Мать ребёнка: Филиппова Елена
Работа или профессия
С ?.08.1950 по ?.09.1952
Завод "Леннефтехим"
Мастер | Завод "Леннефтехим"
Работа или профессия
С ?.11.1952 по ?.10.1958
Завод "Ленгазаппарат" № 2
Начальник ПРБ | Завод "Ленгазаппарат" № 2
Работа или профессия
С ?.10.1959 по 1964
Специальное конструкторское бюро аналитического приборостроения
Инженер | Специальное конструкторское бюро аналитического приборостроения
Смерть
04.06.1971
Похороны
Неизвестно
Парголово, Северное Кладбище