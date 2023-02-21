Филиппова Домна Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Филиппов Прокофий Филиппович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Филиппов Семён
Отец ребёнка: Филиппов Прокофий Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Филиппов Андрей
Отец ребёнка: Филиппов Прокофий Филиппович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Шаталова Евдокия
Отец ребёнка: Филиппов Прокофий Филиппович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Ананьева Екатерина Прокофьевна
Отец ребёнка: Филиппов Прокофий Филиппович
Рождение ребёнка
01.04.1904
Сын: Филиппов Яков
Отец ребёнка: Филиппов Прокофий Филиппович
Рождение ребёнка
23.05.1907
Дочь: Тиханова Ольга
Отец ребёнка: Филиппов Прокофий Филиппович
Новоселье, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Филиппов Дмитрий
Отец ребёнка: Филиппов Прокофий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно