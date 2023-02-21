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Филиппова Домна Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Филиппов Прокофий Филиппович

Заболотье, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Филиппов Семён

Отец ребёнка: Филиппов Прокофий Филиппович

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Филиппов Андрей

Отец ребёнка: Филиппов Прокофий Филиппович

Заболотье, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Шаталова Евдокия

Отец ребёнка: Филиппов Прокофий Филиппович

Заболотье, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Ананьева Екатерина Прокофьевна

Отец ребёнка: Филиппов Прокофий Филиппович

Заболотье, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.04.1904

Сын: Филиппов Яков

Отец ребёнка: Филиппов Прокофий Филиппович

Заболотье, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.05.1907

Дочь: Тиханова Ольга

Отец ребёнка: Филиппов Прокофий Филиппович

Новоселье, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Филиппов Дмитрий

Отец ребёнка: Филиппов Прокофий Филиппович

Заболотье, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Прокофий Филиппович

Смерть
Неизвестно
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