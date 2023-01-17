Филиппов Прокофий Филиппович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: Филипп Иванов
Мать: Параскева Борисовна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Филиппова Домна Тимофеева
Рождение ребёнка
1892
Сын: Филиппов Семён
Мать ребёнка: Филиппова Домна Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Филиппов Андрей
Мать ребёнка: Филиппова Домна Тимофеева
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Шаталова Евдокия
Мать ребёнка: Филиппова Домна Тимофеева
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Ананьева Екатерина Прокофьевна
Мать ребёнка: Филиппова Домна Тимофеева
Рождение ребёнка
01.04.1904
Сын: Филиппов Яков
Мать ребёнка: Филиппова Домна Тимофеева
Рождение ребёнка
23.05.1907
Дочь: Тиханова Ольга
Мать ребёнка: Филиппова Домна Тимофеева
Новоселье, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Филиппов Дмитрий
Мать ребёнка: Филиппова Домна Тимофеева
Работа или профессия
С 1930
Колхозник
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1933