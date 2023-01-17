Филиппов Прокофий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилиппов Прокофий Филиппович

Филиппов Прокофий Филиппович

avatar

Место рождения

Заболотье, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Филипп Иванов

Мать: Параскева Борисовна

Заболотье, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Филиппова Домна Тимофеева

Заболотье, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Филиппов Семён

Мать ребёнка: Филиппова Домна Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Филиппов Андрей

Мать ребёнка: Филиппова Домна Тимофеева

Заболотье, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Шаталова Евдокия

Мать ребёнка: Филиппова Домна Тимофеева

Заболотье, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Ананьева Екатерина Прокофьевна

Мать ребёнка: Филиппова Домна Тимофеева

Заболотье, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.04.1904

Сын: Филиппов Яков

Мать ребёнка: Филиппова Домна Тимофеева

Заболотье, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.05.1907

Дочь: Тиханова Ольга

Мать ребёнка: Филиппова Домна Тимофеева

Новоселье, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Филиппов Дмитрий

Мать ребёнка: Филиппова Домна Тимофеева

Заболотье, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Работа или профессия
С 1930
Заболотье, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Колхозник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Домна Тимофеева

Смерть
1933
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close