Филипп Иванов
Место рождения
Дата рождения25.07.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1838
Отец: Иван Степанов
Мать: Параскева Яковлева
Рождение ребёнка
21.03.1861
Сын: Гавриил Филиппов
Мать ребёнка: Параскева Борисовна
Рождение ребёнка
01.03.1863
Сын: Филиппов Терентий
Мать ребёнка: Параскева Борисовна
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Филиппов Прокофий Филиппович
Мать ребёнка: Параскева Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Борисовна
Овсище, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Зачатьевская церковь погоста Овсищ Великолукского уезда Псковской губернии
Смерть
Неизвестно