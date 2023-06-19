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Филипп Иванов

Место рождения

Кашино, Великолуцкий уезд, Псковская губерния

Дата рождения

25.07.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1838

Отец: Иван Степанов

Мать: Параскева Яковлева

Кашино, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
21.03.1861

Сын: Гавриил Филиппов

Мать ребёнка: Параскева Борисовна

Заболотье, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.03.1863

Сын: Филиппов Терентий

Мать ребёнка: Параскева Борисовна

Заболотье, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Филиппов Прокофий Филиппович

Мать ребёнка: Параскева Борисовна

Заболотье, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Борисовна

Овсище, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Зачатьевская церковь погоста Овсищ Великолукского уезда Псковской губернии
Смерть
Неизвестно