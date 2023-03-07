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Иван Семенов

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Место рождения

Кашино, Великолуцкий уезд, Псковская губерния

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1773 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Иванов Семен

Мать: не указана

Кашино, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
28.12.1825

Сын: Михаил Иванов

Мать ребёнка: Параскева Яковлева

Кашино, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Параскева Яковлева

Заболотье, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1835

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Параскева Яковлева

Кашино, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
25.07.1838

Сын: Филипп Иванов

Мать ребёнка: Параскева Яковлева

Кашино, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Агафья Иванова

Мать ребёнка: Параскева Яковлева

Заболотье, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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