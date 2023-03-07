Иван Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Иванов Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1825
Сын: Михаил Иванов
Мать ребёнка: Параскева Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Тимофей Иванов
Мать ребёнка: Параскева Яковлева
Рождение ребёнка
01.01.1835
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Параскева Яковлева
Рождение ребёнка
25.07.1838
Сын: Филипп Иванов
Мать ребёнка: Параскева Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Агафья Иванова
Мать ребёнка: Параскева Яковлева
Смерть
Неизвестно