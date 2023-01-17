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Тимофей Иванов

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Место рождения

Заболотье, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Иван Семенов

Мать: Параскева Яковлева

Заболотье, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.01.1858

Дочь: Татьяна Тимофеева

Мать ребёнка: Екатерина Герасимова

Заболотье, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.03.1862

Дочь: Матрона Тимофеева

Мать ребёнка: Екатерина Герасимова

Заболотье, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.10.1863

Сын: Дмитрий Тимофеев

Мать ребёнка: Екатерина Герасимова

Заболотье, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Герасимова

Смерть
Неизвестно
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