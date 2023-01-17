Тимофей Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: Иван Семенов
Мать: Параскева Яковлева
Рождение ребёнка
08.01.1858
Дочь: Татьяна Тимофеева
Мать ребёнка: Екатерина Герасимова
Рождение ребёнка
07.03.1862
Дочь: Матрона Тимофеева
Мать ребёнка: Екатерина Герасимова
Рождение ребёнка
12.10.1863
Сын: Дмитрий Тимофеев
Мать ребёнка: Екатерина Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Герасимова
Смерть
Неизвестно