Екатерина Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1858
Дочь: Татьяна Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
07.03.1862
Дочь: Матрона Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
12.10.1863
Сын: Дмитрий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Иванов
Смерть
Неизвестно