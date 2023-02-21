Екатерина Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1833 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1858

Дочь: Татьяна Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Иванов

Заболотье, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.03.1862

Дочь: Матрона Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Иванов

Заболотье, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.10.1863

Сын: Дмитрий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Иванов

Заболотье, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Иванов

Смерть
Неизвестно
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