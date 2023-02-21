Иванов Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Семен

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

20.10.1833

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1805 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Иван Семенов

Мать ребёнка: не указана

Кашино, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Смерть
20.10.1833
Заболотье, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: От колотья
Похороны
Неизвестно
Овсище, Великолукский муниципальный район, Псковская область
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