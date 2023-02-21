Иванов Семен
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти20.10.1833
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Иван Семенов
Мать ребёнка: не указана
Кашино, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Смерть
20.10.1833
Заболотье, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: От колотья
Похороны
Неизвестно
Овсище, Великолукский муниципальный район, Псковская область