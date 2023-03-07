Филиппова (Черкасова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилиппова (Черкасова) Елена

Филиппова (Черкасова) Елена

avatar

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.05.1918

Дата смерти

17.08.1982

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1918

Отец: Черкасов Феодор

Мать: Черкасова Феодосия Васильевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Образование
Между 01.09.1936 и 29.06.1939
Казанская фармацевтическая школа
помощник провизора | Казанская фармацевтическая школа
Военная служба
26.01.1940
Кировский РВК, Татарская АССР, г. Казань, Кировский р-н
Кировский РВК, Татарская АССР, г. Казань, Кировский р-н
Военная служба
С 26.01.1940 по ?.08.1941
307 сп 61 сд
начальник аптеки | 307 сп 61 сд
Военная служба
С 27.09.1943 по 22.12.1943
753-й отряд им. 25-летия РККА 1-й Бобруйской бригады Могилевской области
медсестра | 753-й отряд им. 25-летия РККА 1-й Бобруйской бригады Могилевской области
Демобилизация
22.12.1943
Бракосочетание
16.07.1946

Муж: Филиппов Яков

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Супруг(-а): Яков Прокофьевич Филиппов
Рождение ребёнка
05.03.1949

Сын: Филиппов Евгений Яковлевич

Отец ребёнка: Филиппов Яков

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
17.08.1982
Волосово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Парголово, Северное Кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close