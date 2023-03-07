Филиппова (Черкасова) Елена
Место рождения
Дата рождения22.05.1918
Дата смерти17.08.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1918
Отец: Черкасов Феодор
Образование
Между 01.09.1936 и 29.06.1939
Казанская фармацевтическая школа
помощник провизора | Казанская фармацевтическая школа
Военная служба
26.01.1940
Кировский РВК, Татарская АССР, г. Казань, Кировский р-н
Кировский РВК, Татарская АССР, г. Казань, Кировский р-н
Военная служба
С 26.01.1940 по ?.08.1941
307 сп 61 сд
начальник аптеки | 307 сп 61 сд
Военная служба
С 27.09.1943 по 22.12.1943
753-й отряд им. 25-летия РККА 1-й Бобруйской бригады Могилевской области
медсестра | 753-й отряд им. 25-летия РККА 1-й Бобруйской бригады Могилевской области
Демобилизация
22.12.1943
Бракосочетание
16.07.1946
Муж: Филиппов Яков
Супруг(-а): Яков Прокофьевич Филиппов
Рождение ребёнка
05.03.1949
Сын: Филиппов Евгений Яковлевич
Отец ребёнка: Филиппов Яков
Смерть
17.08.1982
Волосово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
Парголово, Северное Кладбище