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Черкасов Феодор

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Место рождения

Порзамка, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

16.09.1891

Дата смерти

24.06.1933

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1891

Отец: Черкасов Михаил Феодоров

Мать: Черкасова Марфа Семенова

Порзамка, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
17.?.1916

Жена: Черкасова Феодосия Васильевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Супруг(-а): Феодосия (Михеева)
Рождение ребёнка
04.04.1917

Сын: Черкасов Николай

Мать ребёнка: Черкасова Феодосия Васильевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.05.1918

Дочь: Филиппова Елена

Мать ребёнка: Черкасова Феодосия Васильевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1921

Сын: Черкасов Виктор

Мать ребёнка: Черкасова Феодосия Васильевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1922

Сын: Черкасов Василий

Мать ребёнка: Черкасова Феодосия Васильевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкасов Борис

Мать ребёнка: Черкасова Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малькина Нина

Мать ребёнка: Черкасова Феодосия Васильевна

Смерть
24.06.1933
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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