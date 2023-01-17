Черкасов Феодор
Место рождения
Дата рождения16.09.1891
Дата смерти24.06.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1891
Отец: Черкасов Михаил Феодоров
Мать: Черкасова Марфа Семенова
Бракосочетание
17.?.1916
Супруг(-а): Феодосия (Михеева)
Рождение ребёнка
04.04.1917
Сын: Черкасов Николай
Мать ребёнка: Черкасова Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
22.05.1918
Дочь: Филиппова Елена
Мать ребёнка: Черкасова Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Черкасов Виктор
Мать ребёнка: Черкасова Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Черкасов Василий
Мать ребёнка: Черкасова Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкасов Борис
Мать ребёнка: Черкасова Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малькина Нина
Мать ребёнка: Черкасова Феодосия Васильевна
Смерть
24.06.1933