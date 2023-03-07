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Филиппов Евгений Яковлевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

05.03.1949

Дата смерти

26.06.1991

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1949

Отец: Филиппов Яков

Мать: Филиппова Елена

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Образование
Около 1967
Средняя школа № 392 с преподаванием ряда предметов на французском языке
Средняя школа № 392 с преподаванием ряда предметов на французском языке
Образование
Между 1967 и ?.06.1969
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Ленинградский физико-механический техникум
Военная служба
28.11.1969
Ленинский РВК
в/б НЛ №2679242 | Ленинский РВК
Бракосочетание
23.02.1970

Жена: Филиппова Ирина Викторовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Супруг(-а): Ирина Викторовна Филиппова (Васильева)
Демобилизация
25.11.1971
рядовой
Работа или профессия
С 30.11.1971 по 30.09.1981
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
инженер-конструктор
Рождение ребёнка
26.02.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филиппова Ирина Викторовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
С 30.09.1981 по 26.06.1991
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
инженер-конструктор, изобретатель, начальник цеха
Образование
Неизвестно
ЛТИ ЦБП
машины и аппараты ЦБП | ЛТИ ЦБП
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бронницкая ул.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Верейская ул.
Смерть
26.06.1991
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Парголово, Северное Кладбище
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