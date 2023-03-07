Филиппов Евгений Яковлевич
Место рождения
Дата рождения05.03.1949
Дата смерти26.06.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1949
Отец: Филиппов Яков
Мать: Филиппова Елена
Образование
Около 1967
Средняя школа № 392 с преподаванием ряда предметов на французском языке
Средняя школа № 392 с преподаванием ряда предметов на французском языке
Образование
Между 1967 и ?.06.1969
Ленинградский физико-механический техникум
Военная служба
28.11.1969
Ленинский РВК
в/б НЛ №2679242 | Ленинский РВК
Бракосочетание
23.02.1970
Супруг(-а): Ирина Викторовна Филиппова (Васильева)
Демобилизация
25.11.1971
рядовой
Работа или профессия
С 30.11.1971 по 30.09.1981
инженер-конструктор
Рождение ребёнка
26.02.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филиппова Ирина Викторовна
Работа или профессия
С 30.09.1981 по 26.06.1991
инженер-конструктор, изобретатель, начальник цеха
Образование
Неизвестно
ЛТИ ЦБП
машины и аппараты ЦБП | ЛТИ ЦБП
Место жительства
Неизвестно
Бронницкая ул.
Место жительства
Неизвестно
Верейская ул.
Смерть
26.06.1991
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Парголово, Северное Кладбище