Коновалов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1910
Дата смерти16.06.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1910
Отец: Коновалов Степан
Мать: Коновалова Елена
Рождение ребёнка
02.01.1937
Сын: Коновалов Юрий
Мать ребёнка: Коновалова Евдокия
Рождение ребёнка
05.05.1942
Сын: Коновалов Николай
Мать ребёнка: Коновалова Евдокия
Рождение ребёнка
30.01.1944
Сын: Коновалов Валерий
Мать ребёнка: Коновалова Евдокия
Рождение ребёнка
22.05.1945
Сын: Коновалов Александр
Мать ребёнка: Коновалова Евдокия
Рождение ребёнка
29.05.1947
Сын: Коновалов Петр
Мать ребёнка: Коновалова Евдокия
Рождение ребёнка
21.02.1949
Дочь: Малахова (Коновалова) Зинаида
Мать ребёнка: Коновалова Евдокия
Рождение ребёнка
11.10.1950
Сын: Коновалов Сталик (Станислав)
Мать ребёнка: Коновалова Евдокия
Рождение ребёнка
23.02.1952
Дочь: Елохина (Коновалова) Тамара
Мать ребёнка: Коновалова Евдокия
Рождение ребёнка
29.03.1953
Дочь: Пелевина (Коновалова) Галина
Мать ребёнка: Коновалова Евдокия
Смерть
16.06.1984