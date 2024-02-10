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Коновалов Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1910

Дата смерти

16.06.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1910

Отец: Коновалов Степан

Мать: Коновалова Елена

Рождение ребёнка
02.01.1937

Сын: Коновалов Юрий

Мать ребёнка: Коновалова Евдокия

Рождение ребёнка
05.05.1942

Сын: Коновалов Николай

Мать ребёнка: Коновалова Евдокия

Рождение ребёнка
30.01.1944

Сын: Коновалов Валерий

Мать ребёнка: Коновалова Евдокия

Рождение ребёнка
22.05.1945

Сын: Коновалов Александр

Мать ребёнка: Коновалова Евдокия

Рождение ребёнка
29.05.1947

Сын: Коновалов Петр

Мать ребёнка: Коновалова Евдокия

Рождение ребёнка
21.02.1949

Дочь: Малахова (Коновалова) Зинаида

Мать ребёнка: Коновалова Евдокия

Рождение ребёнка
11.10.1950

Сын: Коновалов Сталик (Станислав)

Мать ребёнка: Коновалова Евдокия

Рождение ребёнка
23.02.1952

Дочь: Елохина (Коновалова) Тамара

Мать ребёнка: Коновалова Евдокия

Рождение ребёнка
29.03.1953

Дочь: Пелевина (Коновалова) Галина

Мать ребёнка: Коновалова Евдокия

Смерть
16.06.1984

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