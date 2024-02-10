Коновалова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михайлов Иван

Мать: Михайлова Ульяна

Рождение ребёнка
02.01.1937

Сын: Коновалов Юрий

Отец ребёнка: Коновалов Сергей

Рождение ребёнка
05.05.1942

Сын: Коновалов Николай

Отец ребёнка: Коновалов Сергей

Рождение ребёнка
30.01.1944

Сын: Коновалов Валерий

Отец ребёнка: Коновалов Сергей

Рождение ребёнка
22.05.1945

Сын: Коновалов Александр

Отец ребёнка: Коновалов Сергей

Рождение ребёнка
29.05.1947

Сын: Коновалов Петр

Отец ребёнка: Коновалов Сергей

Рождение ребёнка
21.02.1949

Дочь: Малахова (Коновалова) Зинаида

Отец ребёнка: Коновалов Сергей

Рождение ребёнка
11.10.1950

Сын: Коновалов Сталик (Станислав)

Отец ребёнка: Коновалов Сергей

Рождение ребёнка
23.02.1952

Дочь: Елохина (Коновалова) Тамара

Отец ребёнка: Коновалов Сергей

Рождение ребёнка
29.03.1953

Дочь: Пелевина (Коновалова) Галина

Отец ребёнка: Коновалов Сергей

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