Коновалова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михайлов Иван
Мать: Михайлова Ульяна
Рождение ребёнка
02.01.1937
Сын: Коновалов Юрий
Отец ребёнка: Коновалов Сергей
Рождение ребёнка
05.05.1942
Сын: Коновалов Николай
Отец ребёнка: Коновалов Сергей
Рождение ребёнка
30.01.1944
Сын: Коновалов Валерий
Отец ребёнка: Коновалов Сергей
Рождение ребёнка
22.05.1945
Сын: Коновалов Александр
Отец ребёнка: Коновалов Сергей
Рождение ребёнка
29.05.1947
Сын: Коновалов Петр
Отец ребёнка: Коновалов Сергей
Рождение ребёнка
21.02.1949
Дочь: Малахова (Коновалова) Зинаида
Отец ребёнка: Коновалов Сергей
Рождение ребёнка
11.10.1950
Сын: Коновалов Сталик (Станислав)
Отец ребёнка: Коновалов Сергей
Рождение ребёнка
23.02.1952
Дочь: Елохина (Коновалова) Тамара
Отец ребёнка: Коновалов Сергей
Рождение ребёнка
29.03.1953
Дочь: Пелевина (Коновалова) Галина
Отец ребёнка: Коновалов Сергей