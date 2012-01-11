Коновалов Николай
Место рожденияд. Зырянка
Дата рождения05.05.1942
Дата смерти11.01.2012
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1942
Отец: Коновалов Сергей
Мать: Коновалова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коновалова Венера
Рождение ребёнка
13.11.1966
Сын: Коновалов Игорь
Мать ребёнка: Коновалова Венера
Рождение ребёнка
14.01.1971
Сын: Коновалов Станислав
Мать ребёнка: Коновалова Венера
Рождение ребёнка
14.01.1971
Сын: Коновалов Вячеслав
Мать ребёнка: Коновалова Венера
Смерть
11.01.2012