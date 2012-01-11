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Коновалов Николай

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Место рождения

д. Зырянка

Дата рождения

05.05.1942

Дата смерти

11.01.2012

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1942

Отец: Коновалов Сергей

Мать: Коновалова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Венера

Рождение ребёнка
13.11.1966

Сын: Коновалов Игорь

Мать ребёнка: Коновалова Венера

Рождение ребёнка
14.01.1971

Сын: Коновалов Станислав

Мать ребёнка: Коновалова Венера

Рождение ребёнка
14.01.1971

Сын: Коновалов Вячеслав

Мать ребёнка: Коновалова Венера

Смерть
11.01.2012

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