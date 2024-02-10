Коновалова Венера
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коновалов Николай
Рождение ребёнка
13.11.1966
Сын: Коновалов Игорь
Отец ребёнка: Коновалов Николай
Рождение ребёнка
14.01.1971
Сын: Коновалов Станислав
Отец ребёнка: Коновалов Николай
Рождение ребёнка
14.01.1971
Сын: Коновалов Вячеслав
Отец ребёнка: Коновалов Николай