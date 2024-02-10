Коновалова Венера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Венера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1942 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Николай

Рождение ребёнка
13.11.1966

Сын: Коновалов Игорь

Отец ребёнка: Коновалов Николай

Рождение ребёнка
14.01.1971

Сын: Коновалов Станислав

Отец ребёнка: Коновалов Николай

Рождение ребёнка
14.01.1971

Сын: Коновалов Вячеслав

Отец ребёнка: Коновалов Николай

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