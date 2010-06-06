Коновалов Юрий
Место рожденияд. Зырянка
Дата рождения02.01.1937
Дата смерти06.06.2010
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1937
Отец: Коновалов Сергей
Мать: Коновалова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коновалова Вера
Рождение ребёнка
14.06.1961
Дочь: Ермакова (Коновалова) Ольга
Мать ребёнка: Коновалова Вера
Рождение ребёнка
?.02.1968
Дочь: (Коновалова) Татьяна
Мать ребёнка: Коновалова Вера
Смерть
06.06.2010