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Коновалов Юрий

Место рождения

д. Зырянка

Дата рождения

02.01.1937

Дата смерти

06.06.2010

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1937

Отец: Коновалов Сергей

Мать: Коновалова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Вера

Рождение ребёнка
14.06.1961

Дочь: Ермакова (Коновалова) Ольга

Мать ребёнка: Коновалова Вера

Рождение ребёнка
?.02.1968

Дочь: (Коновалова) Татьяна

Мать ребёнка: Коновалова Вера

Смерть
06.06.2010

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