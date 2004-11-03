Коновалова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1940

Дата смерти

03.11.2004

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1940

Отец: Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Юрий

Рождение ребёнка
14.06.1961

Дочь: Ермакова (Коновалова) Ольга

Отец ребёнка: Коновалов Юрий

Рождение ребёнка
?.02.1968

Дочь: (Коновалова) Татьяна

Отец ребёнка: Коновалов Юрий

Смерть
03.11.2004

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