Коновалова Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1940
Дата смерти03.11.2004
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1940
Отец: Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коновалов Юрий
Рождение ребёнка
14.06.1961
Дочь: Ермакова (Коновалова) Ольга
Отец ребёнка: Коновалов Юрий
Рождение ребёнка
?.02.1968
Дочь: (Коновалова) Татьяна
Отец ребёнка: Коновалов Юрий
Смерть
03.11.2004